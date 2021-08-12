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В Турции потушили все лесные пожары

В Турции потушили все лесные пожары Непотушенных лесных пожаров в настоящее время в Турции не осталось.
В регионе
12 августа 2021 г. 21:47
В Турции потушили все лесные пожары
Бекир Пакдемирли

Непотушенных лесных пожаров в настоящее время в Турции не осталось.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли в четверг.

"Все лесные пожары в нашей стране потушены", - написал Пакдемирли в Twitter.

Он добавил, что с начала крупных лесных пожаров 28 июля взяты под контроль и потушены 299 очагов в 54 турецких провинциях.

Как сообщил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - превысило 860.

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