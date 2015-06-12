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    Ирану нужны инвестиции в газовую отрасль в объеме 100 млрд. долларов

    В настоящее время Иран производит 166 млрд. кубометров газа в год, но экспортирует лишь 10 млрд.

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Иран нуждается в инвестициях в развитие своей газовой отрасли в объеме 100 млрд. долларов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в Париже директор по международным отношениям Иранской национальной газовой компании (ИНГК) Азизолла Рамезани, выступивший на Всемирной конференции по газу.

    В настоящее время Иран производит 166 млрд. кубометров газа в год, но экспортирует лишь 10 млрд.

    По словам Рамезани, Иран намерен увеличить экспорт газа до 200 млн. кубометров в день в течение ближайших четырех лет. 

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