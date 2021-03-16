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Иранскую вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Иранскую вакцину от коронавируса начали испытывать на людях Иран объявил о начале клинических испытаний на людях своей вакцины от коронавируса "Фахра", названной в память об убитом ученом Мохсене Фахризаде.
В регионе
16 марта 2021 г. 22:31
Иранскую вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Иран объявил о начале клинических испытаний на людях своей вакцины от коронавируса "Фахра", названной в память об убитом ученом Мохсене Фахризаде.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV.

"Тесты на животных вакцины "Фахра" показали исключительную эффективность, и испытания на людях начинаются сегодня", - сказал министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

Фахризаде возглавлял исследовательский центр министерства обороны Ирана, разрабатывающий вакцину. Сын ученого сделал прививку одним из первых. До этого вакцину протестировали на более чем 650 животных разных видов, включая мышей, кроликов, морских свинок и обезьян.

Отметим, что власти уже начали проектировать и строить фабрику для массового производства препарата и надеются, что она заработает летом.

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