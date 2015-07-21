​Иранский парламент создает комиссию по изучению текста ядерного соглашения с "шестеркой"

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Иранский меджлис (парламент) принял решение о формировании специальной комиссии по изучению текста ядерного соглашения, заключенного 14 июля в Вене Исламской Республикой и странами "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении агентства ISNA.

Комиссия будет состоять из 15 депутатов. Такое решение было принято иранским парламентом после того, как в ходе заседания во вторник законодатели заслушали отчет министра иностранных дел ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа и главы Организации по атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи по итогам переговоров и окончательному ядерному соглашению, названному Совместный комплексный план действий (СКПД).

Накануне Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за резолюцию 2231, с принятием которой Совместный комплексный план действий, принятый ИРИ и "шестеркой" 14 июля, приобретает статус международного закона.