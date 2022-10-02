Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране

Парламент Ирана в воскресенье провел закрытое заседание, посвященное ситуации с акциями протеста в стране.

Парламент Ирана в воскресенье провел закрытое заседание, посвященное ситуации с акциями протеста в стране.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство IRNA.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди должен был представить парламентариям доклад о событиях в стране за последние недели. Также было запланировано выступление начальника полиции Ирана бригадного генерала Хоссейна Аштари.

Речь шла и о нападении 30 сентября на полицейский участок в городе Захедан, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Тогда погибли 19 человек, включая руководителя местного отделения разведки Корпуса Стражей Исламской революции.