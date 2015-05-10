Иранский министр против запрещения западных СМИ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Министр культуры Ирана Али Джаннати заявил, причем не в первый раз, что попытки правительства страны блокировать доступ иранцев к иностранной прессе бессмыслены, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Спутниковое телевидение, Twitter и Facebook в Иране запрещены, однако многие иранцы знают, как обходить подобные запреты.

По словам министра, вместо подобных запретов государство должно более серьезно работать над необходимостью убедительно представить свою точку зрения.

Однако, по словам корреспондентов, более консервативно настроенные элементы в правительстве Ирана будут сопротивляться возможному ослаблению ограничений на доступ к иностранным СМИ.