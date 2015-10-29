​Иранский генерал: Наши потери в Сирии не столь большие

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Заместитель командующего элитного спецподразделения иранской армии – Корпуса стражей исламского порядка, генерал Хоссейн Салами заявил иранским СМИ, что количество потерь иранцев не столь велики, как сообщается в прессе.

Как передает Report, об этом сообщает al-monitor.

«Количество погибших не большое, но по сравнению с прошлым временем оно увеличилось», — сказал он.

Комментарий генерала появился после того, как ряд СМИ сообщили о 20 погибших иранцах в сирийской войне. В интервью иранскому телевидению от 26 октября, Салами подтвердил участие иранского спецназа в боевых действиях.

«Сирийское правительство обратилось к нам за помощью. Они попросили предоставить им советников, которые бы помогали сирийской армии. Однако наши советники не могли просто сидеть в штабе и помогать армии, они посещали зону боевых действий, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией на фронте»,- сказал он.

Согласно западным источникам в Сирии присутствуют не только иранские войска, но и несколько тысяч шиитских добровольцев преимущественно из Ирака, Ирана, Ливана, а также из Пакистана, Азербайджана и других стран с большим количеством шиитского населения.

Шииты воюют в Сирии под эгидой защиты гробницы Зейнаб (внучка пророка Мухаммада, которая особо почитается шиитами во всем мире), которая находится близ Дамаска.