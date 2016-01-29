Иранский беспилотник пролетел над американским авианосцем

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Иранский разведывательный беспилотник во время учений ВМС Ирана совершил пролет над авианосцем США и сделал его фотографии, сообщает в пятницу иранское телевидение.
На видеозаписи, показанной по телевидению, можно увидеть запуск беспилотника, а позднее кадры с якобы американским кораблем, на палубе которого стоят истребители.
В сообщении иранского телеканала не уточняется, о каком именно американском корабле идет речь.
Американская сторона отказалась комментировать эти сведения.
По данным агентства AP, в настоящее время в Персидском заливе находится авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", с которого наносятся авиаудары по позициям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и в Сирии.
Иран на этой неделе начал военно-морские учения, которые проходят на площади более 3 млн кв. км, в том числе, в Ормузском проливе, Оманском заливе и Индийском океане.
Ранее Тегеран потребовал от американского корабля покинуть зону учений. Со своей стороны США опровергли, что иранские учения повлияли на действия американских кораблей, отмечает Report со ссылкой на "Интерфакс".
News DepartmentАвтор новости
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