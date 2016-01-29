Иранский беспилотник пролетел над американским авианосцем

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Иранский разведывательный беспилотник во время учений ВМС Ирана совершил пролет над авианосцем США и сделал его фотографии, сообщает в пятницу иранское телевидение.

На видеозаписи, показанной по телевидению, можно увидеть запуск беспилотника, а позднее кадры с якобы американским кораблем, на палубе которого стоят истребители.

В сообщении иранского телеканала не уточняется, о каком именно американском корабле идет речь.

Американская сторона отказалась комментировать эти сведения.

По данным агентства AP, в настоящее время в Персидском заливе находится авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", с которого наносятся авиаудары по позициям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и в Сирии.

Иран на этой неделе начал военно-морские учения, которые проходят на площади более 3 млн кв. км, в том числе, в Ормузском проливе, Оманском заливе и Индийском океане.

Ранее Тегеран потребовал от американского корабля покинуть зону учений. Со своей стороны США опровергли, что иранские учения повлияли на действия американских кораблей, отмечает Report со ссылкой на "Интерфакс".