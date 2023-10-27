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Иранские военные начали учения с участием более 200 вертолетов

Иранские военные начали учения с участием более 200 вертолетов Сухопутные войска Ирана приступили к двухдневным учениям, в ходе которых военные будут проверять готовность к полетам более 200 вертолетов.
В регионе
27 октября 2023 г. 12:44
Иранские военные начали учения с участием более 200 вертолетов

Сухопутные войска Ирана приступили к двухдневным учениям, в ходе которых военные будут проверять готовность к полетам более 200 вертолетов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

Бригадный генерал Амир Чешак заявил местному телевидению, что речь идет о плановых учениях, "направленных на парирование возможных угроз". Он не уточнил, о каких вызовах идет речь.

Он отметил, что войска и оборудование, выделенные для учений, доставили из семи иранских провинций в центральную провинцию Исфахан в район Насрабад.

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Версия на английском языке Iran ground forces launch two-day drill in central region

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