Иранские военные начали учения с участием более 200 вертолетов

Сухопутные войска Ирана приступили к двухдневным учениям, в ходе которых военные будут проверять готовность к полетам более 200 вертолетов.

Сухопутные войска Ирана приступили к двухдневным учениям, в ходе которых военные будут проверять готовность к полетам более 200 вертолетов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

Бригадный генерал Амир Чешак заявил местному телевидению, что речь идет о плановых учениях, "направленных на парирование возможных угроз". Он не уточнил, о каких вызовах идет речь.

Он отметил, что войска и оборудование, выделенные для учений, доставили из семи иранских провинций в центральную провинцию Исфахан в район Насрабад.