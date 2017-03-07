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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Иранские потери в Сирии и Ираке превысили 2.100 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил Глава государственного фонда помощи ветеранам и семьям погибших Ирана Мохаммад Али Шахиди.

Напомним, что в ноябре, говоря только о Сирии, он сообщил о тысяче погибших.

Отметим, что в это число могли войти не только граждане Ирана, но и боевики из Афганистана и Пакистана, активно участвующие в военных действиях. В соответствии с принятым около года назад законом, их семьи получают иранское гражданство.