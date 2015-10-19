​Иран заявил о создании собственной системы ПРО на основе С-300

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Власти Ирана намерены в начале 2017 года развернуть систему противоракетной обороны страны.

Как передает Report, по словам иранского бригадного генерала Фарзада Исмаили, система ПРО будет создана на базе зенитных ракетных комплексов Bavar 373, которые являются аналогом российского ЗРК С-300.

Как ожидается, система будет развернута к марту 2017 года.

Ранее сообщалось, что Иран призывает Россию, Китай и Индию вместе противостоять планам НАТО по ПРО. Об этом в ходе визита в Москву заявил глава министерства обороны Ирана.