Иран заявил, что намерен быстро исполнить ядерное соглашени

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Правительство Ирана намерено как можно скорее выполнить свои обязательства по ядерной сделке, но многое зависит и от другой стороны соглашения, заявил во вторник официальный представитель Организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Наше правительство хотело бы выполнить свои обязательства как можно скорее, но мы должны быть уверены, на всякий случай, выполняет ли другая сторона свои обязательства. Поэтому нам необходимо предпринимать шаги твердо, быстро, но и уверенно, то есть это зависит и от другой стороны", — сказал он в интервью телеканалу ITV.

Иран и "шестерка" в июле достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, выполнение которого снимет с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы. Соглашение вступило в силу 18 октября.