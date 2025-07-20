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Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО

Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО Вооруженные силы Ирана в кратчайшие сроки смогли восстановить обороноспособность страны, заменив системы ПВО, поврежденные в ходе 12-дневной войны с Израилем.
В регионе
20 июля 2025 г. 16:04
Иран заменил все поврежденные при атаках Израиля системы ПВО

Вооруженные силы Ирана в кратчайшие сроки смогли восстановить обороноспособность страны, заменив системы ПВО, поврежденные в ходе 12-дневной войны с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил заместитель командующего армией исламской республики адмирал Махмуд Мусави.

"Израиль стремился уничтожить оборонный потенциал Ирана, и часть наших систем была повреждена в этой войне, но благодаря усилиям моих товарищей поврежденные системы были заменены и размещены в заранее подобранных местах", - сказал он.

Иранский военачальник отметил, что первые израильские удары были направлены именно на системы ПВО и другие оборонительные сооружения, но военнослужащие Ирана "круглосуточно противостояли врагу и обеспечивали боеспособность средств противовоздушной обороны", что не позволило противнику достичь своих целей.

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Версия на азербайджанском языке İran hava hücumundan müdafiə sistemlərini yeniləyib

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