Иран закрывает въезд из ряда стран Европы

Власти Ирана, в рамках мер по борьбе со штаммом "омикрон" решили запретить въезд в страну для прибывающих из Великобритании, Франции, Дании и Норвегии.

Власти Ирана, в рамках мер по борьбе со штаммом "омикрон" решили запретить въезд в страну для прибывающих из Великобритании, Франции, Дании и Норвегии.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Global со ссылкой на иранские СМИ.

Так, людям, проживающим в этих странах или выполняющим транзитные рейсы, запрещен въезд в Исламскую Республику.

Напомним, что во Франции, Великобритании, Дании и Норвегии заболеваемость коронавирусом штамма "омикрон" резко растет. Например, только в Великобритании более 90% коронавирусных инфекций вызваны штаммом омикрон. По данным Агентства по охране здоровья, за прошедшие сутки зарегистрировано рекордное количество - 183 000 случаев заражения коронавирусом.