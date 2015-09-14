Иран закладывает в проект бюджета стоимость нефти в 42-50 долларов за баррель

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Иран закладывает в проект бюджета на следующий финансовый год, который завершится в марте 2017 года, прогноз по средней цене на нефть в 42-50 долларов за баррель, ожидая, что нефтяные котировки останутся в текущем диапазоне в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь иранского правительства Мохаммад Бакер Нобахт.

"В рамках консультаций с министерством нефти обсуждались три варианта цен - 42, 45 и 50 долларов за баррель, которые позволят заработать 68 триллионов туманов (около 22,5 миллиарда долларов)", - заявил Нобахт.

Финансовый год в Иране начинается 21 марта.