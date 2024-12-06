Иран вывел на орбиту военный спутник Fakhr-1

Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh утром 6 декабря вывела на орбиту спутник Fakhr-1, построенный для нужд Министерства обороны страны.

Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh утром 6 декабря вывела на орбиту спутник Fakhr-1, построенный для нужд Министерства обороны страны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Успешный запуск спутника состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Fakhr-1 был выведен на орбиту вместе с разгонным блоком Saman-1, задачей которого будет переведение спутников на более высокую орбиту.

Отмечается, что большинство компонентов военного спутника было спроектировано и произведено иранскими компаниями.

Во время запуска был также установлен новый рекорд для космической отрасли Ирана по полезной нагрузке, которая в этот раз достигла 300 кг.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.