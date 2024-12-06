О нас

Иран вывел на орбиту военный спутник Fakhr-1

Иран вывел на орбиту военный спутник Fakhr-1 Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh утром 6 декабря вывела на орбиту спутник Fakhr-1, построенный для нужд Министерства обороны страны.
В регионе
6 декабря 2024 г. 13:10
Иран вывел на орбиту военный спутник Fakhr-1

Иранская двухступенчатая ракета-носитель Simorgh утром 6 декабря вывела на орбиту спутник Fakhr-1, построенный для нужд Министерства обороны страны.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

Успешный запуск спутника состоялся с космодрома имени имама Хомейни. Fakhr-1 был выведен на орбиту вместе с разгонным блоком Saman-1, задачей которого будет переведение спутников на более высокую орбиту.

Отмечается, что большинство компонентов военного спутника было спроектировано и произведено иранскими компаниями.

Во время запуска был также установлен новый рекорд для космической отрасли Ирана по полезной нагрузке, которая в этот раз достигла 300 кг.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Папуашвили: Использование коктейлей Молотова - это то, что европейцы называют мирной демонстрацией
Папуашвили: Использование "коктейлей Молотова" - это то, что европейцы называют мирной демонстрацией
6 декабря 2024 г. 14:06
Глава МИД Ирана находится в Ираке для обсуждения ситуации в Сирии
Глава МИД Ирана находится в Ираке для обсуждения ситуации в Сирии
6 декабря 2024 г. 11:29
ФСБ РФ задержал членов колумбийского картеля с 570 кг кокаина
ФСБ РФ задержал членов колумбийского картеля с 570 кг кокаина
6 декабря 2024 г. 10:53
Казахстан пригласил страны ОБСЕ на Региональный климатический саммит ООН 2026 года
Казахстан пригласил страны ОБСЕ на Региональный климатический саммит ООН 2026 года
6 декабря 2024 г. 09:58
Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе
Главы Минобороны Армении и США обсудили обстановку в регионе
6 декабря 2024 г. 09:18
Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками
Акция протеста в Тбилиси завершилась без столкновений протестующих с силовиками
6 декабря 2024 г. 04:21
Лавров: Россия не хочет ядерной войны с США
Лавров: Россия не хочет ядерной войны с США
6 декабря 2024 г. 03:17
В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов
В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов
6 декабря 2024 г. 00:55
МВД Грузии задержало еще пять человек за беспорядки на митингах в Тбилиси
МВД Грузии задержало еще пять человек за беспорядки на митингах в Тбилиси
5 декабря 2024 г. 23:28
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заразился коронавирусом
5 декабря 2024 г. 21:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi