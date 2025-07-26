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Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США В настоящее время Тегеран и Вашингтон обмениваются взаимными сообщениями при содействии стран-посредников.
В регионе
26 июля 2025 г. 19:13
Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

В настоящее время Тегеран и Вашингтон обмениваются взаимными сообщениями при содействии стран-посредников.

Как сообщает Report, об этом замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью Habertürk.

"Переговоры шли последовательно при посредничестве Омана. Но затем мы столкнулись с нападениями Израиля и США, когда параллельно велись переговоры. То есть дипломатия подверглась предательству из-за этих атак", - отметил замминистра.

Тахт-Раванчи заявил, что перед началом новых переговоров необходимы гарантии, что подобных нападений больше не будет: "Для нас очень важно, чтобы дипломатия снова не подверглась подобному предательству. Израиль и США удивили нас своими нападениями. Мы не хотим повторения того же сценария. США должны убедить нас, что не предпримут снова тот же шаг".

По его словам, переговоры должны проходить по принципу выгоды для обеих сторон: "Мы не можем принять какой-либо диктат США. Поэтому мы не начнем реальный диалог, не будучи уверенными, что при продолжении переговоров США не будут диктовать свою волю. Диалог должен быть не ради диалога, а привести к результату, который удовлетворит обе стороны. Как я уже сказал, мы не хотим снова удивляться каким-либо военным нападениям во время продолжения переговоров".

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ ilə müzakirələrin bərpası üçün şərtlərini açıqlayıb

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