​Иран впервые за пять лет получил из Европы деньги за нефть

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Санкции, запрещавшие европейцам покупать продукцию иранских нефтехимических предприятий, прекратили действовать, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Впервые за последние пять лет иранские нефтехимики смогли получить деньги за свой товар через зарегистрированный в ЕС банк.

Действовавшее на протяжении нескольких лет эмбарго привело к остановке поставок нефтехимической продукции из Ирана в страны Евросоюза. Теперь ограничения сняты.

Как сообщил IRNA управляющий директор Нефтехимической торговой компании Мехди Шариф Никнафс, его компания уже получила первый платеж на счет в одном из банков Испании. По словам собеседника IRNA, поступление денег ознаменовало завершение спора, продолжавшегося последние пять лет.