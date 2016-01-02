Иран впервые за пять лет получил деньги из Европы за поставку нефтехимической продукции

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Иран впервые за пять лет получил деньги за поставку в Европу своей нефтехимической продукции со счетов европейского банка. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщил генеральный директор иранской компании по торговле нефтехимической продукцией Мехди Шарифи Никнафс.

"Впервые за последние пять лет компания по торговле нефтехимической продукцией Ирана получила оплату за поставленную продукцию через европейский банк", - приводит слова Никнафса агентство IRNA. Таким образом, считает чиновник, санкции на торговлю нефтехимией с Ираном сняты.

Это стало возможным после заключения соглашения Ирана с испанским банком.

Ранее средства от экспорта нефтехимической продукции лишь накапливались на счетах компании в европейских банках.