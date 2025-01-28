Иран впервые успешно испытал групповой полет двух типов БПЛА

Иранская армия в ходе учений провела успешные испытания группового полета двух типов беспилотников.

Иранская армия в ходе учений провела успешные испытания группового полета двух типов беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SNN со ссылкой на заместителя главы сухопутных войск по полевым вопросам, бригадного генерала Карима Чешака.

"В ходе учений сухопутных войск армии в западном регионе страны состоялся первый массовый полет беспилотных комплексов с дальностью более 1 500 км, а также первые лазерные бомбы на базе беспилотников с возможностью точного прицеливания, обнаружения и уничтожения", - заявил он.

По словам генерала, в ходе испытаний ударные дроны Mohajer и Ababil с бомбами "Каэм", "Дастевара" и "Арман" определили и уничтожили "цели" возле скопления террористических сил по другую сторону границы. Он добавил, что протестированные дроны могут уничтожить цель в любых погодных и географических условиях.