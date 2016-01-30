Иран возобновит экспорт ковров в США

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В 2016 году возобновится экспорт ковров из Ирана в США. Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил глава иранского управления ковровой промышленности Хамид Каргар.

"Высокий интерес американских бизнесменов к покупке иранских ковров показывает, что поставки в Америку скоро начнутся", — заявил Каргар.

Возобновление торговли между двумя странами стало возможно благодаря снятию санкций с Ирана вследствие договоренности по иранской ядерной программе.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал ковры в числе категорий товаров, экспорт которых в США будет разрешен Тегераном.