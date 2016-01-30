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    Иран возобновит экспорт ковров в США

    Каргар: Высокий интерес американских бизнесменов к покупке иранских ковров показывает, что поставки в Америку скоро начнутся

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В 2016 году возобновится экспорт ковров из Ирана в США. Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом заявил глава иранского управления ковровой промышленности Хамид Каргар.

    "Высокий интерес американских бизнесменов к покупке иранских ковров показывает, что поставки в Америку скоро начнутся", — заявил Каргар.

    Возобновление торговли между двумя странами стало возможно благодаря снятию санкций с Ирана вследствие договоренности по иранской ядерной программе.

    Ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал ковры в числе категорий товаров, экспорт которых в США будет разрешен Тегераном.

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