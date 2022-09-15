Иран вошел в состав ШОС

Иран вошел в состав Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Иран вошел в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Узбекистан.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в Самарканде главой иранского МИД и генсеком организации.

Генсек ШОС Чжан Мин назвал сегодняшний день важным как для Ирана, так и для организации. "Вступление Ирана в группу стран-участниц укрепит Шанхайскую организацию сотрудничества", - сказал он.

В работе саммита примут участие главы-государств ШОС, страны-наблюдателей и приглашенные президенты.