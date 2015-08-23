Иран вновь открыл свое посольство в Великобритании - ФОТО

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Иран открыл свое посольство в Великобритании после почти 4-летней паузы. Несколько ранее, в тот же день, открылось британское посольство в Тегеране, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Стороны разорвали дипломатические отношения в 2011 году. Тогда демонстранты в Тегеране совершили нападения на несколько зданий британского посольства в разных частях города, устроили погром в офисах и похитили документы.

Воинствующие протестующие, выкрикивая "Смерть Англии", сорвали со здания британский флаг, сожгли его и водрузили на его место флаг Ирана.

После этого Лондон закрыл представительство в Тегеране и посольство Ирана в британской столице, выдворив из страны иранских дипломатов.

Потепление в отношениях двух стран связано с приходом к власти в Иране нового лидера, а также с достижением международного соглашения по ядерной программе Ирана.

14 июля в Вене шесть стран - США, Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия - и Иран достигли исторического соглашения по урегулированию иранской ядерной проблемы.