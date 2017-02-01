Иран уверен, что не нарушил резолюцию ООН ракетными испытаниями

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Иран заявляет, что ракетные испытания не нарушают резолюцию Совета безопасности ООН, которая запрещает Тегерану тестировать ядерное оружие.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел страны Джавад Зариф.

Тегеран настаивает, что проведение ракетных испытаний в целом резолюцией не запрещены.

31 января Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание в связи с новыми запусками Ираном баллистических ракет средней дальности.

Ракетный запуск состоялся 29 января около города Семнана на восток от Тегерана. В Пентагоне заявили, что испытания ракеты завершились неудачей - она взорвалась в 1000 км от места запуска.