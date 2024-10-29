Иран увеличит военный бюджет на 200% после атаки Израиля

Иран увеличит военный бюджет после атаки Израиля.

Иран увеличит военный бюджет после атаки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой заявление официального представителя правительства Ирана Фатимы Мохаджерани.

Она отметила, что в качестве ответа на атаку Израиля по военной инфраструктуре Ирана принято решение нарастить бюджет на 200% по сравнению с прошлым годом.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военный бюджет Ирана составил 16,4 млрд долларов, что на 20% больше показателя 2023 года.

Отметим, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.