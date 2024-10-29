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Иран увеличит военный бюджет на 200% после атаки Израиля

Иран увеличит военный бюджет на 200% после атаки Израиля Иран увеличит военный бюджет после атаки Израиля.
В регионе
29 октября 2024 г. 12:17
Иран увеличит военный бюджет на 200% после атаки Израиля

Иран увеличит военный бюджет после атаки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой заявление официального представителя правительства Ирана Фатимы Мохаджерани.

Она отметила, что в качестве ответа на атаку Израиля по военной инфраструктуре Ирана принято решение нарастить бюджет на 200% по сравнению с прошлым годом.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2024 году военный бюджет Ирана составил 16,4 млрд долларов, что на 20% больше показателя 2023 года.

Отметим, что в ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны Израиля заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

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Версия на английском языке Iran plans to raise military budget by around 200%, gov't spokesperson says
Версия на азербайджанском языке İran hərbi büdcəsini 200 faiz artırır

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