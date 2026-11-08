8 ноября - это не просто дата в календаре, это день, когда заветная мечта, которую азербайджанский народ годами хранил в своем сердце, претворилась в реальность. Этот день рождает в груди каждого азербайджанца чувство гордости, слезы радости на глазах и чувство благодарности в сердце.

Со времени создания Азербайджанской Демократической Республики и восстановления независимости граждане республики еще не отмечали праздника победы государственного значения. На протяжении долгих лет народ тосковал по этому дню, верил в него и ждал его. В последние же годы азербайджанский народ отмечает свой День Победы на государственном уровне.

Этот праздник является результатом начавшейся 27 сентября 2020 года в ответ на провокацию вооруженных сил Армении и продолжавшейся 44 дня контрнаступательной операции азербайджанской армии. Этот результат - плод стойкости народа и решительной политики Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. День Победы отмечается на основании распоряжения, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

Именно 8 ноября от армянской оккупации была освобождена Шуша, ставшая символом территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эта весть вызвала волну радости в сердцах азербайджанцев, проживающих во всем мире, и подняла дух народа.

Эти грандиозные 44 дня, положившие конец 30-летнему конфликту, оставили глубокий след в общественной, политической, культурной и личной жизни азербайджанцев мира. Как результат этой Победы в сентябре 2023 года в результате однодневной антитеррористической операции суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Это событие стало логическим продолжением 44-дневной Отечественной войны: путь, открытый Победой, увенчался успехом в сентябре, суверенитет страны был восстановлен полностью.

Это единственный конфликт на постсоветском пространстве, нашедший свое решение. За этим историческим успехом стоят несокрушимая воля народа и решимость Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Именно благодаря этой воле и решимости была устранена продолжавшаяся годами несправедливость и восстановлено правосудие.

Оккупация азербайджанских земель преследовала цель нанести удар по национально-освободительной борьбе, свернуть народ с пути свободы. Однако азербайджанский народ не отказался от этой мечты. Трудности, испытания и лишения не смогли сломить волю народа, напротив, еще больше закалили ее. Поэтому День Победы - это итог начавшейся в 1918 году национально-освободительной борьбы, торжество справедливости. Свет этой Победы озарил не только Азербайджан, регион вступил в эпоху нового геополитического порядка.

После подписания мирного договора фундамент сотрудничества, мира и спокойствия на Южном Кавказе может окрепнуть. Однако создали эти возможности именно непреклонность азербайджанского народа и дальновидное, решительное руководство Президента Ильхама Алиева.

Сегодня перед странами региона открылась возможность строить общее будущее, развиваться на основе взаимного доверия и стабильности. Путь, приведший к Победе, борьба и ее результат доказали, что конфликты бессмысленны и бесполезны. День Победы стал уроком и для тех, кто сеял хаос в регионе и разжигал конфликт, разоблачив истинное лицо подобной гегемонии. История показала, что справедливость рано или поздно торжествует.

Значение Победы, одержанной благодаря доблести Вооруженных сил Азербайджана, единству и стойкости народа, решительному руководству Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, с течением времени будет осознаваться все отчетливее. Эта Победа останется для будущих поколений источником гордости, школой патриотизма и вечной страницей национальной памяти. Эта Победа - олицетворение несгибаемой воли, единства и веры в лидера.

С нашим общим Днем Победы!