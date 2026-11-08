Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Саудовская Аравия перехватила две ракеты, выпущенные в сторону Эр-Рияда

    Другие страны
    • 08 ноября, 2026
    • 10:11
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты, выпущенные в сторону Эр-Рияда

    Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, выпущенные хуситами в направлении столицы королевства Эр-Рияда.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    По информации агентства, ракеты были запущены представителями йеменского движения "Ансар Аллах".

    Другие подробности инцидента не приводятся.

    Саудовская Аравия Движение Ансар Аллах (хуситы) Перехват ракеты
    Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad istiqamətində buraxılan iki raketi ələ keçirib
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    18:16
    В Египте при сходе поезда с рельсов пострадали не менее 150 человек
    Другие страны
    18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо
    В регионе
    Лента новостей