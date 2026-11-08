Саудовская Аравия перехватила две ракеты, выпущенные в сторону Эр-Рияда

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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, выпущенные хуситами в направлении столицы королевства Эр-Рияда.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, ракеты были запущены представителями йеменского движения "Ансар Аллах".

Другие подробности инцидента не приводятся.