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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad istiqamətində buraxılan iki raketi ələ keçirib

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:20
    Səudiyyə Ərəbistanı Ər-Riyad istiqamətində buraxılan iki raketi ələ keçirib

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya husilər tərəfindən krallığın paytaxtı Ər-Riyad istiqamətində buraxılan iki raketi ələ keçirərək məhv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, raketlər Yəmənin "Ənsar Allah" hərəkatının nümayəndələri tərəfindən buraxılıb.

    Hadisə ilə bağlı digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı
    Саудовская Аравия перехватила две ракеты, выпущенные в сторону Эр-Рияда
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