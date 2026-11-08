Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 10:03
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

    Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

    "В шестую годовщину освобождения Карабаха от всей души поздравляем братский азербайджанский народ и государство с Днем Победы.

    С глубоким уважением и почтением чтим память всех героев, отдавших жизни за родную землю", - говорится в публикации.

    МИД Турции 8 Ноября - День Победы Азербайджан
    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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