МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.

"В шестую годовщину освобождения Карабаха от всей души поздравляем братский азербайджанский народ и государство с Днем Победы.

С глубоким уважением и почтением чтим память всех героев, отдавших жизни за родную землю", - говорится в публикации.