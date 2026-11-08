МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
В регионе
- 08 ноября, 2026
- 10:03
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Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в социальной сети X.
"В шестую годовщину освобождения Карабаха от всей души поздравляем братский азербайджанский народ и государство с Днем Победы.
С глубоким уважением и почтением чтим память всех героев, отдавших жизни за родную землю", - говорится в публикации.
Karabağ’ın azadlığının altıncı yıl dönümünde kardeş Azerbaycan halkının ve devletinin Zafer Günü’nü içtenlikle kutluyoruz. Vatan toprağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. https://t.co/qZKLdVDWJb— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2026
Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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