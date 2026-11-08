İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Region
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:02
    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşılıb.

    "Qarabağın azadlığının altıncı ildönümündə qardaş Azərbaycan xalqını və dövlətini Zəfər Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik.

    Vətən torpağı uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanları dərin hörmət və ehtiramla anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Türkiyə XİN 8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
    Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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