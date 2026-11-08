Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Region
- 08 noyabr, 2026
- 10:02
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Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşılıb.
"Qarabağın azadlığının altıncı ildönümündə qardaş Azərbaycan xalqını və dövlətini Zəfər Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirik.
Vətən torpağı uğrunda canlarından keçən bütün qəhrəmanları dərin hörmət və ehtiramla anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.
Karabağ’ın azadlığının altıncı yıl dönümünde kardeş Azerbaycan halkının ve devletinin Zafer Günü’nü içtenlikle kutluyoruz. Vatan toprağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. https://t.co/qZKLdVDWJb— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2026
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
Turkish Foreign Ministry congratulates Azerbaijan on Victory Day
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