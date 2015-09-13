​Иран увеличит добычу газа до 700 миллионов кубов в день в 2016 году

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Иран планирует увеличить совокупную добычу природного газа до 700 миллионов кубометров в день к апрелю 2016 года.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Press TV, об этом сообщил советник министра нефти страны Махмуд Астанех.

Таким образом, совокупное производство природного газа в Иране возрастет на 50 миллионов кубометров в день. Советник отметил, что в ближайшие несколько лет планируется увеличить этот показатель до 1,2 миллиарда кубометров в день. Ожидается, что около половины от этого объема будет предназначено для внутреннего потребления.

Астанех отметил, что потребление газа в Иране грядущей зимой не должно превысить 550 миллионов кубометров в день. Таким образом, в стране зимой не ожидается дефицита природного газа.