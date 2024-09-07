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Иран утверждает, что не поставляет оружие России

Иран утверждает, что не поставляет оружие России Иранская сторона утверждает, что не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и в Украине, призывая все страны следовать этому примеру.
В регионе
7 сентября 2024 г. 05:52
Иран утверждает, что не поставляет оружие России

Иранская сторона утверждает, что не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и в Украине, призывая все страны следовать этому примеру.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН.

"Позиция Ирана касательно конфликта в Украине остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня, - указало иранское диппредставительство. - Таким образом, Иран не только воздерживается от участия в таких действиях, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия вовлеченным в конфликт сторонам".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, в которой говорилось, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности.

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