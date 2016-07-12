​Иран согласился поставлять больше газа Армении

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/Премьер-министр Армении Овик Абрамян побеседовал по телефону с первым вице-президентом Ирана Эсхагом Джахангири, обсудив вопросы расширения экономического сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на Новости-Армении, собеседники высоко оценили взаимоотношения двух стран, которые продолжают развиваться в атмосфере взаимного доверия. Стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего расширения и углубления этих отношений.

В ходе беседы Овик Абрамян обратился к Эсхагу Джахангири с вопросом увеличения импорта газа из Ирана, поскольку с 10 июля по 10 августа, из-за ремонта на повреждённом участке магистрального газопровода в Грузии, подача природного газа из России в Армению была временно прекращена. Иранская сторона отреагировала положительно.