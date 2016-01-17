​Иран собирается увеличить экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Иран готов увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на RNS, об этом сообщил замминистра нефти Ирана Амир-Хоссейн Заманинья.

При этом он отметил, что большая часть нефти будет поставляться в Китай.

Ранее сообщалось, что индексы стран Ближнего Востока снижаются до рекордных значений на фоне отмены санкций в отношении Ирана. Между тем индекс биржи самого Ирана показывает рост второй день подряд.