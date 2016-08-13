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    Иран снял запрет на туристические поездки в Турцию

    Иран приостановил авиасообщение с Турцией после попытки военного переворота 15 июля

    Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил о снятии запрета на организацию туристических поездок в Турцию.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

    "Принимая во внимание запрос турецкой стороны, касающийся возобновления туристических поездок из Ирана в Турцию, и заинтересованность в этом Турции… Иран отменяет запрет на туристические поездки в Турцию с учетом всех необходимых обязательств, которые ложатся на турецкую сторону…", - заявил Касеми, отвечая на вопрос касательно организации поездок в Турцию.

    Иран приостановил авиасообщение с Турцией после попытки военного переворота 15 июля.

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