Иран снял запрет на туристические поездки в Турцию

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил о снятии запрета на организацию туристических поездок в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

"Принимая во внимание запрос турецкой стороны, касающийся возобновления туристических поездок из Ирана в Турцию, и заинтересованность в этом Турции… Иран отменяет запрет на туристические поездки в Турцию с учетом всех необходимых обязательств, которые ложатся на турецкую сторону…", - заявил Касеми, отвечая на вопрос касательно организации поездок в Турцию.

Иран приостановил авиасообщение с Турцией после попытки военного переворота 15 июля.