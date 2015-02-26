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    Иран сделал Армении предупреждение

    Месуме Эбтекар: Мы постоянно следим за процессом решения проблем, связанных с экологией реки Араз

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с экологическим состоянием реки Араз мы постоянно держим связь с Арменией и выражаем свое недовольство".

    Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявила на 14-й экологической выставке в павильоне Свободной экономической зоны "Араз" председатель Организации по охране окружающей среды и экологии Ирана Месуме Эбтекар.

    М.Эбтекар сказала, что Иран постоянно следит за процессом решения проблем, связанных с экологией реки Араз.

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