Иран сделал Армении предупреждение

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "В связи с экологическим состоянием реки Араз мы постоянно держим связь с Арменией и выражаем свое недовольство".

Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, об этом заявила на 14-й экологической выставке в павильоне Свободной экономической зоны "Араз" председатель Организации по охране окружающей среды и экологии Ирана Месуме Эбтекар.

М.Эбтекар сказала, что Иран постоянно следит за процессом решения проблем, связанных с экологией реки Араз.