​Иран разрешил пролет российских самолетов с грузом для Сирии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию.

Как сообщает Report, об этом ТАСС заявил пресс-атташе посольства России в Иране Максим Суслов.

Напомним, что министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности предоставить воздушный коридор для полета российских самолетов в Сирию только после проверки груза, заявил в среду глава МИД Болгарии Даниел Митов.

В понедельник министерство иностранных дел Греции подтвердило, что получило из США запрос на закрытие воздушного пространства для российской авиации, доставляющей гуманитарную помощь Сирии. По словам источника в греческом внешнеполитическом ведомстве, в настоящее время запрос находится на рассмотрении, тогда как ранее сообщалось об отказе властей закрыть воздушное пространство Афин.