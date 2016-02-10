 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Иран разработает собственный танк вместо закупки российского Т-90

    Хосейн Дехкан: Мы будем производить танк Karrar собственными силами

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны Ирана Хосейн Дехкан заявил о том, что в стране планируется разработка собственного танка под названием Karrar вместо закупки российских танков Т-90, передает Report со ссылкой на RNS.

    "Мы будем производить танк Karrar собственными силами. Он будет более продвинутым, чем Т-90", - сказал Дехкан.

    Сообщается, что при этом "Уралвагонзавод", который производит Т-90, заявил о готовности организовать лицензионное производство танков Т-90С в Иране, если будут сняты ограничения на военно-техническое сотрудничество с этой страной.

    Ранее также стало известно, что Иран передумал закупать у России Т-90.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi