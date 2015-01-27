Иран рассекретит военные документы времен ирано-иракской войны

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В сентябре 2015 году Иран рассекретит находящиеся до сих пор под замком военные документы времен ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил ИРИ, генерал-майор Хасан Фирузабади.

По словам военного, он "уже издал приказ о рассекречивании материалов той эпохи, классифицированных как "конфиденциальные". В частности, будут открыты документы контрразведки.

По данным агентства, не все секретные материалы станут доступными. Часть файлов, такие как указы и приговоры имама Хомейни, а затем духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, поручения президента и решения Высшего совета обороны останутся недоступными для широкой аудитории.