Иран рассчитывает присоединиться к международном проекту по строительству экспериментального реактора

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Иран рассчитывает официально присоединиться к международном проекту по строительству экспериментального реактора ИТЭР до конца 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Организации по атомной энергетики ИРИ Али Акбар Салехи.

Указав на подписание первого соглашения между руководством ИТЭР и Ираном, он сообщил о еще одном подготовленном договоре, содержащем детали касательно сотрудничества сторон. "Надеюсь, это соглашение будет подписано в течение следующих нескольких недель", - заявил Салехи после встречи в Тегеране с руководителем проекта Бернаром Биго.

"Руководитель ИТЭР после завершения визита представит доклад совету ИТЭР с результатами поездки. На основании этого доклада Иран станет членом проекта. Я надеюсь, что это официально будет сделано до конца текущего (2016 — ред) года", — заявил Салехи.