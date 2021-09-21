Раиси: Иран рассчитывает на снятие санкций по итогам переговоров по ядерной сделке

Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны

Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран считает, что полезным инструментом являются переговоры, которые в конечном счете приведут к снятию всех санкций", - сказал он.

По его словам, "ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана".

Э.Раиси также отметил, что все санкции и действия, препятствующие ввозу лекарств, должны быть объявлены вне закона.