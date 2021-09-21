О нас
Report Georgia
Аудио новости

Раиси: Иран рассчитывает на снятие санкций по итогам переговоров по ядерной сделке

Раиси: Иран рассчитывает на снятие санкций по итогам переговоров по ядерной сделке Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны
В регионе
21 сентября 2021 г. 22:29
Раиси: Иран рассчитывает на снятие санкций по итогам переговоров по ядерной сделке
Эбрахим Раиси

Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с этой страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Иран считает, что полезным инструментом являются переговоры, которые в конечном счете приведут к снятию всех санкций", - сказал он.

По его словам, "ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана".

Э.Раиси также отметил, что все санкции и действия, препятствующие ввозу лекарств, должны быть объявлены вне закона.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran nüvə razılaşmasından sonra sanksiyaların ləğv ediləcəyinə ümid edir

Самое читаемое

Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
Украина может применить санкции против Армении и армянской диаспоры
16 сентября 2021 г. 10:51
Эрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
ВидеоЭрдоган: Открытие Зангезурского коридора является политическим вопросом
19 сентября 2021 г. 13:30
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
Представитель кабинета талибов: Афганистан надеется наладить хорошие отношения с соседями
16 сентября 2021 г. 11:09
Полиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
ФотоПолиция США наградила азербайджанца, спасшего сотни жизней
18 сентября 2021 г. 08:09
Нариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
ВидеоНариман Аббасов нокаутировал российского бойца смешанных единоборств
18 сентября 2021 г. 01:35
Армения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
ФотоАрмения на продажу – российский бизнесмен армянского происхождения спускает страну с молотка
15 сентября 2021 г. 14:05
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
В Баку заведено уголовное дело на должностных лиц
16 сентября 2021 г. 10:07
В Баку найден труп женщины
В Баку найден труп женщины
16 сентября 2021 г. 23:30
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
Главный инфекционист США: Пандемия закончится весной
18 сентября 2021 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi