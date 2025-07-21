Иран провел суборбитальные испытания ракеты-носителя Qased

Иран провел суборбитальные испытания ракеты-носителя "Qased"

Иран провел суборбитальные испытания ракеты-носителя Qased для оценки новых технологий, разработанных космической промышленностью страны.

Как передает Report, сообщило в понедельник агентство Tasnim.

Целью испытаний является сбор данных, которые "будут использованы для улучшения характеристик спутников и космических систем страны".

Ракета-носитель Qased была специально использована для тестирования новых технологий, разработанных отечественной космической промышленностью Ирана, хотя конкретные детали о проверяемых технологиях в отчете не приводились.