Аббас Арагчи: Иран продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке

Тегеран продолжит сокращать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам состоявшегося в Вене заседания совместной комиссии по выполнению соглашения.

"Решение о сокращении наших обязательств было принято Ираном и [сокращение] будет продолжено. Я сообщу в Тегеран о результатах сегодняшней встречи, которые далеки от наших ожиданий, - сказал Арагчи журналистам. - Я знаю, что мы уже приняли решение, мы продолжим [выполнять] это решение по сокращению обязательств".