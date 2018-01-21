Иран призывает Турцию к немедленному прекращению операции в Африне

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Турции стоит немедленно прекратить военную операцию в сирийском Африне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об говорится в сообщении Касеми, опубликованном агентством Tasnim.

"Иран внимательно следит за текущими событиями в сирийском городе Африн и надеется, что операция будет завершена немедленно", — говорится в сообщении.

"Продолжение кризиса в Африне может спровоцировать активизацию такфирских террористических группировок на севере Сирии и разжечь пламя войны и разрушений в этой стране", — добавил он.

Кроме того, Касеми подчеркнул "необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и уважения суверенитета страны". Он также призывает Турцию прибегнуть к политическому урегулированию сирийского кризиса.