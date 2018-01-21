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    Иран призывает Турцию к немедленному прекращению операции в Африне

    Касеми: Продолжение кризиса в Африне может спровоцировать активизацию такфирских террористических группировок на севере Сирии

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Турции стоит немедленно прекратить военную операцию в сирийском Африне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об говорится в сообщении Касеми, опубликованном агентством Tasnim.

    "Иран внимательно следит за текущими событиями в сирийском городе Африн и надеется, что операция будет завершена немедленно", — говорится в сообщении.

    "Продолжение кризиса в Африне может спровоцировать активизацию такфирских террористических группировок на севере Сирии и разжечь пламя войны и разрушений в этой стране", — добавил он.

    Кроме того, Касеми подчеркнул "необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и уважения суверенитета страны". Он также призывает Турцию прибегнуть к политическому урегулированию сирийского кризиса.

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