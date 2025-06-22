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Иран призвал провести срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Иран призвал провести срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ Тегеран призвал провести срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после американских ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В регионе
22 июня 2025 г. 10:14
Иран призвал провести срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Тегеран призвал провести срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после американских ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Сегодня как никогда ясна ответственность МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, который продемонстрировал очевидную предвзятость в пользу воюющих сторон и тем самым и дал повод для недавней катастрофы. Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ провести внеочередное заседание и выполнить свои юридические обязательства в связи с опасной атакой США на мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под строгим контролем агентства и функционировавшие в рамках Соглашения о гарантиях", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İran AEBA-nın Rəhbərlər Şurasının təcili iclasını çağırıb

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