Иран призвал провести срочное заседание Совета управляющих МАГАТЭ

Тегеран призвал провести срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после американских ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Тегеран призвал провести срочное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после американских ударов по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Сегодня как никогда ясна ответственность МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, который продемонстрировал очевидную предвзятость в пользу воюющих сторон и тем самым и дал повод для недавней катастрофы. Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ провести внеочередное заседание и выполнить свои юридические обязательства в связи с опасной атакой США на мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под строгим контролем агентства и функционировавшие в рамках Соглашения о гарантиях", - говорится в заявлении.