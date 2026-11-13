Лейла Алиева выступила на мероприятии COP31, посвященном качеству воздуха в городах

В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялось мероприятие на тему "Чистый воздух, здоровые города: от городского планирования к действиям по борьбе с изменением климата", организованное Общественным объединением IDEA совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Как сообщает Report, в начале мероприятия участникам был показан короткометражный документальный фильм, подготовленный IDEA и посвященный важности чистого воздуха в городской среде.

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека и подчеркнула необходимость учитывать экологические факторы при создании более здоровых и устойчивых городов.

Лейла Алиева также рассказала об опыте Азербайджана в области устойчивого городского развития, мерах по расширению зеленых зон и продвижению экологически чистого транспорта. Она отметила роль проекта IDEA "Наш двор", акций по посадке деревьев и других инициатив, направленных на озеленение городов.

Президент COP29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в своем выступлении подчеркнул взаимосвязь между улучшением качества воздуха и мерами по борьбе с изменением климата. Он отметил важность укрепления международного сотрудничества в области сокращения вредных выбросов в городах, развития устойчивых транспортных систем и внедрения экологически чистых технологий.

Выступивший в официальной части мероприятия директор Регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам для Восточной Европы и Центральной Азии Эрфан Али уделил особое внимание мониторингу качества воздуха, сокращению вредных выбросов в атмосферу, совершенствованию механизмов экологического управления городами и применению международного опыта в этой сфере.

Затем мероприятие продолжилось панельной дискуссией, модератором которой выступила член Палаты лордов Великобритании и Международного центра Низами Гянджеви Патрисия Скотланд. В обсуждении приняли участие представитель Копенгагенского университета, эксперт по вопросам климата и здоровья Робб Батлер, заместитель директора Национального центра по изменению климата при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Тимур Сабитов, а также специалист по правовым вопросам регулирования и управления качеством воздуха Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Рене Гифт.

Участники дискуссии обменялись мнениями о сокращении загрязнения воздуха, развитии экологически чистого транспорта, внедрении зеленой инфраструктуры в городское планирование и положительном влиянии мер по борьбе с изменением климата на здоровье населения.

На мероприятии была подчеркнута важность укрепления международного сотрудничества, внедрения принципов устойчивого городского развития и согласования климатической политики с мерами по охране здоровья населения для улучшения качества воздуха и создания более здоровой городской среды.