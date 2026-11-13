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    Стали известны подробности стрельбы в Вашингтоне

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 00:22
    Стали известны подробности стрельбы в Вашингтоне

    Стрельбу в центре Вашингтона, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения, предположительно устроил местный врач Мэтт Лэмберт, ранее судившийся с управляющей компанией своего жилого комплекса.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

    По данным следствия, мужчина открыл огонь в спортивном зале жилого комплекса Metropole, убив одного человека. Еще четверо получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

    После нападения подозреваемый забаррикадировался в своей квартире на седьмом этаже. Полицейские связались с ним по телефону и попытались провести переговоры, однако впоследствии мужчина покончил с собой.

    Как выяснилось, Лэмберт длительное время конфликтовал с руководством жилого комплекса из-за проблем с его квартирой, возникших после ремонта фасада здания. В частности, он жаловался на повышенную влажность, плесень и перебои в работе коммунальных систем.

    В 2025 году мужчина подал иск против управляющей компании. Судебное разбирательство на момент происшествия продолжалось.

    Правоохранительные органы выясняют, мог ли этот конфликт стать мотивом нападения.

    Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в центре Вашингтона, в результате которой пострадали несколько человек.

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