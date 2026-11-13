Стали известны подробности стрельбы в Вашингтоне

Стрельбу в центре Вашингтона, в результате которой один человек погиб и четверо получили ранения, предположительно устроил местный врач Мэтт Лэмберт, ранее судившийся с управляющей компанией своего жилого комплекса.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина открыл огонь в спортивном зале жилого комплекса Metropole, убив одного человека. Еще четверо получили ранения, один из них находится в критическом состоянии.

После нападения подозреваемый забаррикадировался в своей квартире на седьмом этаже. Полицейские связались с ним по телефону и попытались провести переговоры, однако впоследствии мужчина покончил с собой.

Как выяснилось, Лэмберт длительное время конфликтовал с руководством жилого комплекса из-за проблем с его квартирой, возникших после ремонта фасада здания. В частности, он жаловался на повышенную влажность, плесень и перебои в работе коммунальных систем.

В 2025 году мужчина подал иск против управляющей компании. Судебное разбирательство на момент происшествия продолжалось.

Правоохранительные органы выясняют, мог ли этот конфликт стать мотивом нападения.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в центре Вашингтона, в результате которой пострадали несколько человек.