İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olub

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2026
    • 01:15
    Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olub

    ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonun mərkəzində bir nəfərin ölümü, dörd nəfərin yaralanması ilə nəticələnən atışmanı yerli həkim Mett Lambertin törətdiyi ehtimal olunur. O, daha əvvəl yaşadığı yaşayış kompleksinin idarəetmə şirkəti ilə məhkəmə çəkişməsi aparıb.

    "Report" Associated Press agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hüquq-mühafizə orqanlarındakı mənbələr məlumat verib.

    İstintaqın məlumatına görə, şübhəli şəxs Metropole yaşayış kompleksinin idman zalında atəş açaraq bir nəfəri öldürüb, daha dörd nəfəri yaralayıb. Yaralılardan birinin vəziyyəti kritikdir.

    Hadisədən sonra şübhəli şəxs binanın yeddinci mərtəbəsindəki mənzilində barrikada qurub. Polis əməkdaşları onunla telefon əlaqəsi saxlayaraq danışıqlar aparmağa çalışıblar. Lakin sonradan həmin şəxs intihar edib.

    Məlum olub ki, Lambert binanın fasadında aparılan təmirdən sonra mənzilində yaranan problemlərə görə yaşayış kompleksinin rəhbərliyi ilə uzun müddət münaqişə yaşayıb. O, xüsusilə yüksək rütubətdən, kifdən və kommunal sistemlərin işindəki fasilələrdən şikayət edib.

    2025-ci ildə o, idarəetmə şirkətinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Hadisə baş verən zaman məhkəmə prosesi davam edirmiş.

    Hüquq-mühafizə orqanları münaqişənin hücumun motivi olub-olmadığını araşdırır.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Vaşinqtonun mərkəzində bir neçə nəfərin yaralanması ilə nəticələnən atışma barədə məlumat yayılmışdı.

    Silahlı insident Vaşinqton (ABŞ)
    Стали известны подробности стрельбы в Вашингтоне
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    01:17
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dublində Böyük Britaniyanın Baş naziri ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    01:15
    Vaşinqtonda atışmanın təfərrüatları məlum olub
    Digər ölkələr
    00:46
    Avropa İttifaqı Naxçıvan dəmir yolu layihəsi üzrə qiymətləndirməni tezliklə yekunlaşdıracaq
    İnfrastruktur
    00:38
    Foto
    Bakı Media Mərkəzinin "Sükut içində addımlar" filminin təqdimatı olub
    Mədəniyyət siyasəti
    00:33
    Foto
    COP31: Leyla Əliyeva mühüm müzakirələrdə iştirak edib
    Ekologiya
    00:28
    Prezident İlham Əliyevin Dublində Litva Prezidenti ilə görüşü olub
    Xarici siyasət
    00:22
    Foto
    Azərbaycanla Aİ arasında enerji müqavilələrinin yenidən nəzərdən keçirilməsi gündəmə gətirilib
    Xarici siyasət
    00:16
    ABŞ İranın Sirik adasına zərbə endirib
    Region
    00:13
    Foto
    Azərbaycan Prezidenti Dublində rumıniyalı həmkarı ilə görüşüb
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti