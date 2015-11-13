Ваэзи: Переговоры о вступлении Ирана в ЕАЭС могут занять 2-3 года

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Вопрос о присоединении Ирана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) может быть решен в течение 2-3 лет, Тегеран в целом приветствует эту идею. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр связи и коммуникаций Ирана сопредседатель российско-иранской двусторонней межправкомиссии Махмуд Ваэзи.

"В целом мы приветствием эту идею. Но дискуссии по такому вопросу занимают время. Нужно провести большую работу на уровне различных министерств и проработать множество различных вопросов, переговоры могут занять 2-3 года", — заявил он в кулуарах прошедшего в Москве заседания российско-иранской межправкомиссии.