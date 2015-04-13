Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Иран приостановил малое паломничество - умра. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил министр культуры и исламской ориентации Ирана Али Джаннати.

По его словам, во время переговоров с дипломатическими структурами Саудовской Аравии им сказали, что задержанные будут осуждены, а может быть и казнены: "Пока они не проделали никакой значимой работы. Мы приняли это решение, чтобы не ущемить гордость нашего народа. Мы решили приостановить малое паломничество - умра до тех пор, пока не завершится суд над двумя задержанными иранцами".

Напомним, что в городе Джидда Саудовской Аравии были задержаны два гражданина Ирана, подозреваемые в шпионаже в пользу Ирана.